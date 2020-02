LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 25-19 25-23, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: dominio delle Pantere. Egonu incontenibile! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 VINCE Conegliano!!!!!!!!!!! Dominio delle venete che sono calate nell’ultimo set ma hanno decisamente meritato il trionfo. 24-23 Sale altissima Sylla e tira forte, il muro tocca ma non riesce a contenere. Match point Conegliano. 23-23 Errore in diagonale di Sylla che rimette in gioco le avversarie. 23-22 MUROOOOO DI BRICIOOO SU EGONU!!! Scandicci rimane attaccata al match. 23-21 Meravigliosa Wolosz che dona un pallone da appoggiare per terra senza muro a Hill che non sbaglia. 22-21 Egonu prova a risolvere con un parallela sull’errore in difesa delle sue compagne ma la palla è out. 22-20 Pietrini tira forte in diagonale, il muro di Conegliano tocca ma la palla è out. 22-19 ACEEEEE EGONUUUUUU!!! 21-19 Bolideeeeee di Egonuuuu che piega le mani del muro. 20-19 Gran parallela di Stysiak! 20-18 MUROOOOOOO EGONUUUUUU!!!! Time out ... oasport

