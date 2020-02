LIVE Ciclocross, Mondiali U23 2020 in DIRETTA: Ryan Kamp regala il secondo titolo ai Paesi Bassi. Naufragato Dorigoni (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) La nostra DIRETTA LIVE del Mondiale maschile di Ciclocross U23 finisce qua, grazie per essere rimasti con noi! Ora appuntamento alle 15.00 con la gara delle donne Elite. LA TOP-10 DEL MONDIALE UOMINI U23 DI Ciclocross 2020 1. Ryan Kamp Paesi Bassi 2. Kevin Kuhn Svizzera 3. Mees Hendrikx Paesi Bassi 4. Antoine Benoist Francia 5. Pim Ronhaar Paesi Bassi 6. Ivan Feijoo Spagna 7. Niels Vandeputte Belgio 8. Cameron Mason Gran Bretagna 9. Jelle Camps Belgio 10. Yentl Bakaert Belgio 13.54 Lo svizzero Kevin Kuhn conquista la medaglia d’argento, mentre la grande sorpresa di giornata, il neerlandese Mees Hendrikx è terzo. 13.53 Il neerlandese Ryan Kamp è campione del Mondo degli U23! 13.52 Ormai posizioni cristallizzate. Kamp inizia a ... oasport

