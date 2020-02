LIVE Ciclocross, Mondiali U19 femminili in DIRETTA: Shirin van Anrooij prenota l’oro (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA U23 MASCHILE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 13.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) CLICCA QUI PER LA GARA FEMMINILE ELITE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 15.00 (SABATO 1° FEBBRAIO) 11.39 Le azzurre Borello e Pesse si stanno giocando la diciottesima piazza. 11.38 Cristallizzate le posizioni: Madigan Munro ha infatti chiuso la pratica per il bronzo. 11.36 Suona la campana dell’ultimo giro per Shirin van Anrooij. Puck Pieterse è distante 35”. 11.34 A provare ad impensierire la medaglia di bronzo di Munro c’è la britannica Millie Couzens. 10” a dividerle. 11.32 Azzurre al limite delle top-20: Borello, Pesse e Bramati. 11.30 Al passaggio 30” dividono le due olandesi. 11.28 In terza piazza troviamo la statunitense Madigan Munro. Corsa per il bronzo ancora aperta. 11.26 Al momento la migliore delle ... oasport

