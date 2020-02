LIVE Busto Arsizio-Monza 3-0 , Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: le bustocche volano in finale, sarà sfida con Conegliano per il titolo! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazioni semifinali 22:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della seconda Semifinale di Coppa Italia e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:01 Le Farfalle sfideranno domani Conegliano per il titolo, l’appuntamento è alle 18:00. 22:00 Partita senza storia quella di stasera, Busto Arsizio si è dimostrata superiore sotto tutti i punti di vista. 25-22 Lowe manda Busto Arsizio in finale! 24-22 Diagonale vincente di Orthmann, che annulla anche il secondo. Lavarini corre ai ripari e chiama time-out. 24-21 Danesi annulla il primo. 24-20 Primo tempo dietro per Bonifacio, quattro match point per le Bustocche! 23-20 Magia di Skorupa, che inganna Gennari. 23-19 Diagonale nei tre metri per Lowe, questo break fa male a Monza! Parisi chiama time-out. 22-19 Out il servizio di Heyrman. 21-19 Fast di Heyrman, ... oasport

thevolleynews : Semifinale Coppa Italia: Unet E-Work Busto Arsizio-Saugella Monza LIVE - - OA_Sport : LIVE Busto Arsizio-Monza, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: sfida lombarda per l’accesso in finale - zazoomblog : LIVE Busto Arsizio-Monza Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: sfida lombarda per l’accesso in finale -… -