LIVE Busto Arsizio-Monza 16-11 , Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: super inizio delle bustocche! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazioni semifinali 20-13 Non passa la fast di Danesi, bene a muro Herbots. 19-13 In rete la sua battuta, rientra Heyrman. 18-13 Squarcini entra per il servizio. 18-13 Orthmann è l’unica a passare con continuità nelle fila di Monza. 18-12 Plummer cerca le mani del muro da seconda linea, ma la palla finisce DIRETTAmente fuori. 17-12 Errore al servizio per Mariana. 16-12 Ancora una fast di Heyrman, che sta mettendo in campo tutta la grinta che ha. 16-11 Mariana viene fermata da Karsta Lowe! Time-out per coach Parisi. 15-11 Mani-out di Lowe, le padrone di casa tornano a +4. 14-11 Si sblocca Lowe in attacco. 13-11 Heyrman la mette giù al terzo tentativo, grandi difese da entrambe le parti del campo. 13-10 Invasione di Bonifacio in ricostruzione. 13-9 Sette di Bonifacio, due su due in attacco per lei. 12-9 Mani-out di Plummer da ... oasport

thevolleynews : Semifinale Coppa Italia: Unet E-Work Busto Arsizio-Saugella Monza LIVE - - OA_Sport : LIVE Busto Arsizio-Monza, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: sfida lombarda per l’accesso in finale - zazoomblog : LIVE Busto Arsizio-Monza Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: sfida lombarda per l’accesso in finale -… -