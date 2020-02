LIVE Brindisi-Olimpia Milano 49-56, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ospiti avanti di 7 prima degli ultimi 10 minuti (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Stone questa volta decide di spendere fallo su Rodriguez, secondo di squadra per Brindisi. 56-65 Arresto e tiro di Rodriguez, sale in cattedra il “Chacho”. 56-63 Due liberi di Tyler Stone, fino a qui il miglior realizzatore per Happy Casa. 54-63 Jumper di Rodriguez, +9 Milano. 54-61 Correzione a canestro di Tarczewski, 3 minuti trascorsi nel quarto periodo, 1-0 i falli. 54-59 Martin sbaglia da tre, Stone va a rimbalzo e porta i suoi a -5. 52-59 Libero segnato da Nedovic. Persa da Campogrande che commette fallo su Burns, possesso AX Armani Exchange, fallo tecnico fischiato alla panchina di Vitucci. 52-58 TRIPLA di Zanelli. 49-58 Ottimo gioco a due chiuso tra Cinciarini e Nedovic. INIZIANO GLI ULTIMI 10 MINUTI DI basket AL PALAPENTASSUGLIA! FINISCE IL TERZO QUARTO! 49-56 2/2 Sykes, arrivato a quota 17 punti. Liberi per Keyfer ... oasport

zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 34-32 Serie A basket 2020 in DIRETTA: finisce un primo tempo intenso la tripla finale… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14 Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minu… - zazoomnews : LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14 Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minu… -