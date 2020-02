LIVE Brindisi-Olimpia Milano 16-14, Serie A basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa avanti di 2 dopo i primi 10 minuti al PalaPentassuglia (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sutton recupera un pallone che sembrava perso su Tarczewski, extra-possesso Brindisi. 16-16 Nedovic alza la parabola in penetrazione, fino ad ora il serbo è il top scorer del match con 7 punti. INIZIA IL SECONDO QUARTO! 16-14 Rimbalzo di Sutton che manda avanti Brindisi a fine primo quarto. Sbagli dall’arco l’Happy casa, Sykes guida la transizione ma fa perdere il possesso ai suoi su una contesa. Sykes sbaglia un jumper dal pitturato, palla in mano a Brindisi quando mancano 40 secondi alla fine del primo quarto. 14-14 NEDOVIC! In testa a Kelvin Martin! 14-11 1/2 per l’ex Virtus Bologna e Vanoli Cremona. Fallo di Nedovic su Martin, il numero 1 della Happy casa andrà in lunetta. 13-11 Sbaglia Paul Biligha in entrata, corregge Luis Scola, 2’09” alla prima sirena della partita. 13-9 Appoggio al tabellone per ... oasport

