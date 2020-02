Lisa, morta nel sonno a 18 anni: “Mia figlia innamorata della vita, ditemi cosa è successo” (Di sabato 1 febbraio 2020) Aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte di Lisa Collazuol, la ragazza di diciotto anni residente in Alpago trovata morta dalla madre al mattino. La giovane, studentessa e giocatrice di rugby, la settimana scorsa aveva subito un piccolo intervento chirurgico. Il padre: “Ho chiesto per che cosa fosse morta Lisa ma nessuno ha risposto”. Una ragazza sempre sorridente, innamorata della vita e del rugby, sua grande passione, che era pronta a ritornare a scuola insieme ai suoi compagni dopo qualche giorno di convalescenza a casa. Così il papà di Lisa Collazuol descrive sua figlia, morta tragicamente a diciotto anni. Lisa, residente a Tignes d’Alpago con la famiglia, non si è svegliata mercoledì mattina, il giorno che sarebbe dovuta tornare a scuola dopo aver terminato un breve periodo di convalescenza dovuto a un intervento chirurgico a cui si era sottoposta ... limemagazine.eu

