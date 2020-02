Limbiate, i 100 anni del tram Frecciarancio: festa alla fermata del Municipio | VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Limbiate festeggia i 100 anni del tram Milano-Limbiate. Alle 10 in tantissimi hanno atteso alla fermata di via Monte Bianco (fronte Municipio) l’arrivo della locomotiva storica Reggio Emilia n. 92, come potete vedere nel VIDEO qui sopra. È passato un secolo da quando, per la prima volta, il tram è arrivato al suo capolinea storico: Limbiate Ospedale. Nel 1920 era fondamentale collegare l’ospedale di Mombello con Milano e con il Paolo Pini, dove c’era un altro importante ospedale psichiatrico. Ai tempi forse si immaginava l’importanza che questa locomotiva avrebbe avuto per la mobilità in città. su Il Notiziario. ilnotiziario

