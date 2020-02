Lettera delle Sardine a Conte: “Ecco come fare buona politica” (Di sabato 1 febbraio 2020) Lettera delle Sardine a Conte: “Ecco come fare buona politica” Le Sardine hanno scritto una Lettera direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, descrivendo i nodi politici da sciogliere nei prossimi mesi. Pubblicata su Repubblica, la Lettera propone al governo un’agenda per Sud, sicurezza e dignità. Lo scritto comincia così: “Onorevole presidente del Consiglio, scriviamo a Lei in quanto massimo esponente del potere esecutivo, come espressione di una maggioranza parlamentare. È difficile provare a parlare per conto di una moltitudine di storie soggettive e desideri che hanno riempito le piazze di tutta Italia, testimoniando sete di partecipazione e segnando un punto di svolta nel panorama immobile della politica italiana. Siamo a disposizione della buona politica: dal basso, magari ingenuamente, ma di sicuro con spontaneità e gratuità. Ci fidiamo forse ... tpi

PieraBelfanti : '...Iniziamo a onorare i nostri ruoli di cittadini e amministratori...' - zazoomblog : Lettera delle Sardine a Conte: “C’è sete di partecipazione. Costruiamo insieme un’Italia migliore” - #Lettera… - brigittebordot : @docbila74 Ahahahaha no prima di lasciare l'impasto a lievitare bisogna fare delle pieghe e lasciare in posa per 20… -