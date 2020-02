Lego Batman - Il film/ Video, su Italia 1 il film d'animazione della Warner Bros (Di sabato 1 febbraio 2020) Lego Batman - Il film in onda oggi, 1 febbraio, su Italia 1 dalle 23. Si tratta della versione Lego della storia dell'eroe mascherato più famoso dei fumetti. ilsussidiario

LuciaMosca1 : (Il film in seconda serata consigliato in TV: 'LEGO BATMAN - IL FILM' sabato 1° febbraio 2020) Segui su: La Notizi… - RealCartoonFUN : ???? Stasera in TV: ??? • 21:10 #Italia1 #Minions • 21:10 @ParamountItalia #RobinHood • 23:00 Italia1 #LEGO #Batman - approssimativo5 : Che personaggio potevo trovare nelle lego figures. Io volevo Batman. -