Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani, domenica 02 Febbraio: giorno della Canderola nuvoloso, con temperature in aumento (Di sabato 1 febbraio 2020) Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia. Nord: molte nubi sulla Liguria, con piogge o rovesci sparsi sul settore centrorientale; addensamenti compatti sui rilievi alpini confinali, con locali deboli nevicate oltre i 2000 metri; estesa nuvolosità bassa e stratificata in pianura padana, con associate foschie dense o nebbie fitte, in parziale diradamento durante le ore centrali della giornata; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione. Centro e Sardegna: addensamenti compatti sulle regioni tirreniche , umbria ed aree intere delle regioni adriatiche, con locali deboli piovaschi; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro. Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti su Campania, Basilicata tirrenica, coste tirreniche della Calabria e su quelle della Sicilia nordorientale con piogge sempre di debole intensità; nuvolosità irregolare, a tratti ... meteoweb.eu

