Le persone che sono state a contatto con i turisti cinesi positivi al coronavirus stanno bene (Di sabato 1 febbraio 2020) stanno tutte bene le 20 persone che hanno avuto contatti con la coppia cinese positiva all'infezione dal nuovo coronavirus. Ricoverate tutte per precauzione all'ospedale Spallanzani, continuano a essere sotto osservazione. sono tutte in buone condizioni generali e la loro salute non desta preoccupazioni. Lo rende noto lo stesso Spallanzani nel bollettino medico di sabato. All'istituto Spallanzani di Roma sono ricoverati in questo momento 13 pazienti provenienti da zone della Cina interessate dall'epidemia e tutti loro sono stati sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus, tutt'ora in corso. Altri 13 pazienti sono stati isolati nell'ospedale e poi dimessi dopo il risultato negativo dei test. agi

