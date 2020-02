L’avanzata di Idlib può determinare un esodo di massa (Di sabato 1 febbraio 2020) L’avanzata siriana verso la città di Idlib è iniziata, con le forze governative siriane appoggiate dalla Russia che sono quasi giunte alle porte del capoluogo del nord del Paese. Negli ultimi giorni il conflitto della Siria è giunto ad un punto di svolta, con le forze ribelli che sono giunte allo stremo delle proprie forze e si sono asserragliate dentro all’ultima roccaforte jihadista del Paese. L’avanzata dell’esercito di Bashar al Assad non è stata indolore per i civili della regione, soprattutto a causa dei bombardamenti che negli ultimi giorni hanno colpito, tra le altre cose, anche un ospedale civile e una panetteria ad Ariha, mietendo vittime tra i cittadini. L’arrivo di una nuova serie di combattimenti, in aggiunta alla maggiore repressione compiuta dalle forze occupanti derivante anche dal presentimento di sconfitta, hanno spinto la popolazione a ... it.insideover

