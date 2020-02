Lacedonia, pesce senza tracciabilità: multato il proprietario del negozio (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare i Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia, unitamente ai colleghi della Stazione Forestale di Volturara Irpina ed al personale dell’Asl di Avellino, a seguito controlli ad attività commerciali ubicate nella Valle del Calaggio, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro a carico del titolare di un’attività dedita alla vendita di pesci, crostacei e molluschi dove si riscontrava la presenza di pesce di vario genere privo delle informazioni obbligatorie al consumatore e di tracciabilità. Gli operanti hanno pertanto proceduto al sequestro di circa 70 chili di pesce di vario genere (salmone, tonno, pesce ... anteprima24

