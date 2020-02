La tragica notte del 2 febbraio 2007, perde la vita Filippo Raciti: i drammatici scontri in Catania-Palermo (Di domenica 2 febbraio 2020) 2 febbraio 2007. Andava in scena il derby di Sicilia tra Catania e Palermo. Si consumerà una delle più grandi tragedie del calcio italiano. Nel corso della gara, scoppiano diversi tafferugli fuori dallo stadio, con i tifosi ospiti assaliti dagli ultras catanesi. Un primo intervento delle forze dell’ordine porterà al lancio di lacrimogeni e all’interruzione della partita per oltre quaranta minuti per l’aria divenuta irrespirabile anche all’interno della struttura. I tifosi iniziano a fuggire dallo stadio e danno vita agli scontri più duri. La partita riprenderà e si concluderà con la vittoria per 2-1 da parte del Palermo. Ma ciò che conta è che all’esterno dello stadio gli scontri continuarono, coinvolgendo circa 250 ultras catanesi e le forze dell’ordine. A farne le spese sarà proprio l’ispettore capo di Polizia Filippo Raciti, che verrà colpito al fegato da un corpo contundente e ... calcioweb.eu

