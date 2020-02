La nuova «Età del ferro» chiede un nuovo accordo

Apocalisse : la fine del mondo nei versi della Bibbia. nuova inquietante teoria : Una Nuova proccupante teoria si sta diffondendo rapidamente: alcuni versi della Bibbia sarebbero stati reinterpretati in una Nuova chiave, decisamente più allarmante. Un’altra bufala oppure una schiacciante verità? La fine del mondo è vicina e questo sembra mettere tutti d’accordo. Il mondo per come lo conosciamo oggi è destinato a terminare molto presto: questa la sconvolgente verità venuta a galla negli ultimi tempi. I termini della ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Dodecaneso : lo sciame sismico in atto tra Creta e Rodi spaventa tutto il Mediterraneo : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito poco fa il cuore del Mediterraneo, nel Dodecaneso, con epicentro tra le isole di Creta e Rodi. La scossa s’è verificata alle 12.21 italiane ed è stata di magnitudo 5.4, distintamente avvertita in molte aree di Grecia e Turchia. Nella zona si sta verificando da molti giorni un violento sciame sismico, con tante scosse di magnitudo superiore a 5. C’è apprensione perchè è la zona a ...

Araba Dell’Utri chi è : età - carriera e vita privata della nuova fiamma di Max Biaggi : Conosciamo meglio la storia di Araba Dell’Utri: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della nuova fiamma di Max Biaggi Araba Dell’Utri, figlia di Maria Pia La Malfa e Alberto Dell’Utri, fratello gemello di Marcello Dell’Utri, è stata già protagonista in film di Dario Argento in ‘La terza madre’ e Claudio Risi in ‘Matrimonio […] L'articolo Araba Dell’Utri chi è: età, carriera e vita privata della nuova fiamma di ...

Notte sul pianeta Terra - la recensione : l’oscurità e la meraviglia nella nuova docuserie Netflix : La recensione di Notte sul pianeta Terra, la nuova serie di documentari della piattaforma streaming Netflix narrati da Alessandra Mastronardi. I documentari sono uno dei fiori all'occhiello della piattaforma streaming Netflix, ce ne sono per tutti i gusti e tutti gli interessi. L'elevato numero non è, però, garanzia di qualità e tra i tantissimi titoli disponibili solo in pochi riescono a soddisfare i palati più esigenti. In questa recensione di ...

La nuova Ferrara : la Spal ha bisogno di Petagna - ma non vuole perdere l’affare : Il Napoli ha tentato in tutti i modi di convincere la Spal a cedere Petagna, dal momento che l’attaccante sarebbe l’ideale vice Milik nei progetti di Gattuso. Secondo quello che riporta La Nuova Ferrara il club di Mattioli avrebbe avanzato una controproposta a De Laurentiis per non perdere l’occasione di fare plusvalenze “Affarone, plusvalenza per la Spal, che Petagna l’ha pagato 15. Ma il danno sportivo sarebbe enorme. ...

Giovanna Abate - chi è : età e storia della nuova tronista di Uomini e Donne : Giovanna Abate salirà sul trono di Uomini e Donne dopo la delusione da Giulio Raselli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Le indiscrezioni che circolavano da giorni sono state infine confermate: Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ieri è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico […] L'articolo Giovanna Abate, chi è: età e storia della nuova tronista di Uomini e Donne è apparso prima sul sito ...

“nuova Via della Seta” : lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia : L'odierna fase delle relazioni internazionali è plasmata in maniera sostanziale dalla Nuova Via della Seta a trazione cinese. Un progetto, ma sarebbe meglio dire un sistema, che veicola il “ritorno” di Pechino a grande attore influente negli affari globali. La Cina di Xi Jinping investe decine di miliardi di dollari nel mondo per promuovere lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia, la crescita delle prospettive commerciali del Paese, ...

“nuova Via della Seta” : lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia : L'odierna fase delle relazioni internazionali è plasmata in maniera sostanziale dalla Nuova Via della Seta a trazione cinese. Un progetto, ma sarebbe meglio dire un sistema, che veicola il “ritorno” di Pechino a grande attore influente negli affari globali. La Cina di Xi Jinping investe decine di miliardi di dollari nel mondo per promuovere lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia, la crescita delle prospettive commerciali del Paese, ...

“nuova Via della Seta” : lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia : L'odierna fase delle relazioni internazionali è plasmata in maniera sostanziale dalla Nuova Via della Seta a trazione cinese. Un progetto, ma sarebbe meglio dire un sistema, che veicola il “ritorno” di Pechino a grande attore influente negli affari globali. La Cina di Xi Jinping investe decine di miliardi di dollari nel mondo per promuovere lo sviluppo infrastrutturale integrato dell'Eurasia, la crescita delle prospettive commerciali del Paese, ...

WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge qualche nuova funzionalità : La beta 2.20.14 di WhatsApp introduce la funzione Account Transfer L'articolo WhatsApp si aggiorna ancora in beta e aggiunge qualche nuova funzionalità proviene da TuttoAndroid.

I genitori di Greta - 13enne transgender - lanciano una petizione : "Troppe difficoltà - serve nuova legge" : Una raccolta firme per una legge "più adeguata e al pari con le legislazioni europee più avanzate in materia" è stata...

Maiale caduto dal cielo in Uruguay : proprietario dà una nuova versione : Si arricchisce di nuovi particolari la bizzarra e misteriosa vicenda del Maiale caduto dai cieli dell’Uruguay nella giornata del 15 gennaio. Sulle pagine della stampa uruguaiana, l’uomo d’affari Federico Alvarez Castillo ha infatti fornito una nuova versione dei fatti in merito al povero animale precipitato nella piscina della sua villa nella località balneare di Josè Ignacio. Secondo le indagini inoltre, l’uomo ...

Dieta dinner cancelling : i trend della nuova dieta : Per perdere peso e dimagrire, sono tantissimi i regimi alimentari consigliati e che hanno grande successo in quanto aiutano a eliminare i chili in eccesso. Si sta diffondendo la dieta dinner cancelling, l’ultima tendenza per quanto riguarda le diete da seguire. Ecco come funziona e tutti i benefici che apporta. dieta dinner cancelling Si tratta di un nuovo regime alimentare seguito anche da tantissimi personaggi dello spettacolo, tra cui ...

Piccoli ritocchi al layout delle chat all’interno della nuova beta di WhatsApp : WhatsApp beta si aggiorna alla versione 2.20.8 aggiungendo una novità minore al layout della chat L'articolo Piccoli ritocchi al layout delle chat all’interno della nuova beta di WhatsApp proviene da TuttoAndroid.