"La mia megalopoli fantasma" (Di sabato 1 febbraio 2020) Kary è una ragazza cinese di 25 anni e si muove in una megalopoli fantasma. La poca gente che ancora cammina per strada ha il volto schermato da un mascherina. Prima di entrare nei centri commerciali, ai clienti viene misurata la temperatura con il termometro. I supermercati sono vuoti, il cibo sparito: le scorte sono chiuse in casa, dalle quali molti non hanno intenzione di uscire. Kary vive a Guangzhou, la più grande città costiera del sud della Cina. 15 milioni di abitanti. Immaginate Milano, immaginate Roma. Sommatele (e non basta) e immaginatele cambiare volto da un giorno all’altro, diventando teatro di uno scenario quasi apocalittico. Guangzhou dista migliaia di chilometri da Wuhan – più o meno la stessa distanza che intercorre tra Napoli e Torino – la città dove si sono verificati i primi contagi del coronavirus. Sembrava ... huffingtonpost

