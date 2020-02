La foto sbagliata delle Sardine (Di sabato 1 febbraio 2020) “Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le Sardine ai poteri forti”. A sottolinearlo i quattro ragazzi fondatori del movimento delle Sardine in un post pubblicato su Facebook nel quale rispondono alle polemiche dopo la visita di ieri a ‘Fabrica’, dove hanno incontrato i ragazzi del centro, insieme a Oliviero Toscani e Luciano Benetton che - spiegano - “alla fine è passato per salutare e ascoltare parte del dibattito”.“Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo ci è sembrata una richiesta legittima”, sottolineano, spiegando che “non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le Sardine ai poteri forti, alle concessioni autostradali, alle tematiche sociali e ambientali legate alla produzione industriale di abbigliamento nel ... huffingtonpost

