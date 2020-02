La foto delle Sardine con Benetton e Toscani (Di sabato 1 febbraio 2020) Basta una foto per finire nei guai. Dopo la lettera a Giuseppe Conte le Sardine finiscono nei guai per una fotografia che ritrae i quattro fondatori con Luciano Benetton ed Oliviero Toscani. Tanto da doversi “scusare” su Facebook per lo scatto. La foto delle Sardine con Benetton e Toscani Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa sono stati invitati nella grande tenuta di Castrette dal direttore di Fabrica Oliviero Toscani per incontrare i giovani che collaborano con il centro culturale trevigiano; con loro c’era anche il fondatore, Luciano Benetton. L’annuncio è stato dato su Facebook con una foto ieri, ma la polemica è scoppiata solo oggi dopo un articolo del Corriere della Sera che raccontava le circostanze dell’incontro. I motivi dello sconcerto sono molteplici, ma si possono tutti riassumere nel momento non esattamente esaltante che ... nextquotidiano

