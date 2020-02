“La Cina nasconde il vero numero delle vittime del coronavirus”. Un docente lancia l’allarme (Di sabato 1 febbraio 2020) Un insegnante britannico bloccato a Wuhan dice di prendere ogni giorno “così come viene”. Tom Ellender, 37 anni, non è riuscito a registrarsi con il consolato britannico in tempo per assicurarsi un posto sull’aereo con a bordo altri 83 connazionali, direzione Regno Unito. “Tutto quello che posso fare è sperare che presto verrà predisposto un … L'articolo “La Cina nasconde il vero numero delle vittime del coronavirus”. Un docente lancia l’allarme NewNotizie.it. newnotizie

