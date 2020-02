La birra, i sintomi, il contagio. Le "fake news" sul Coronavirus (Di sabato 1 febbraio 2020) Michele Di Lollo Lo scienziato Alberto Mantovani esclude che si possa produrre un vaccino del Coronavirus in poco tempo. Fare una diagnosi rapida è fondamentale Il Coronavirus rappresenta un pericolo. E mentre il mondo si concentra per trovare in tempi brevi un vaccino, le grandi multinazionali si fanno avanti per contribuire con il loro know-how alla ricerca. Ma quanto tempo occorre per produrre un vaccino? Il Corriere della Sera lo ha chiesto ad Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto Humanitas di Milano e docente all’Humanitas University. Al momento, la prima linea di difesa nei confronti di questa emergenza che sta diventando globale, è la diagnostica: cioè la possibilità di intercettare l’infezione in tempi rapidi con test a basso costo. E di conseguenza la possibilità di mettere in atto tutte le misure di contenimento disponibili per consentire ... ilgiornale

birra sintomi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : birra sintomi