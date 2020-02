Kobe Bryant, il lutto che ha globalizzato il mondo dello sport (Di sabato 1 febbraio 2020) “La prima cosa che penso è il senso di famiglia; guardandomi intorno vedo tutti in lutto, stiamo soffrendo, abbiamo il cuore a pezzi: l’unica cosa da fare è appoggiarsi alla famiglia. Chi è qui fa parte di una famiglia e so che Kobe, Gianna, Vanessa, tutta la famiglia Bryant, vi ringraziano dal profondo del cuore. Celebriamo un ragazzo arrivato a 18 anni e rimasto fino a 38, diventato il miglior padre. Con i compagni vogliamo portare avanti la sua eredità. Non verrai mai dimenticato e vivrai per sempre, fratello“. “Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we’ve seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020 Con queste parole commosse ed emozionate il “Prescelto” LeBron James ha voluto rendere omaggio a chi non c’è più. ... oasport

