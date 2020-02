Kobe Bryant, arriva il commovente tributo dei Los Angeles Lakers – VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) Tornano allo Staples Center i Los Angeles Lakers. Prima della partita contro Portland, i gialloviola hanno omaggiato Kobe Bryant con un commovente tributo. Nella serata NBA è andata in scena la partita tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers. L’occasione era speciale, visto che i Lakers tornano allo Staples Center per la prima volta … L'articolo Kobe Bryant, arriva il commovente tributo dei Los Angeles Lakers – VIDEO proviene da www.inews24.it. inews24

Eurosport_IT : 'La sensazione è di aver perso qualcuno di molto importante nella propria vita' ?? Ettore Messina ricorda così Kobe… - TheCrossover : Beautiful tribute video from the Clippers honoring Kobe Bryant, Gianna Bryant, John Altobelli, Keri Altobelli, Alys… - Eurosport_IT : 'Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per te' ???? Il Forum ricorda Kobe Bryant prima di Olimpia-Bayern Monaco… -