Klopp: «Salah alle Olimpiadi? Vedremo…» VIDEO (Di sabato 1 febbraio 2020) «Non è stata presa alcuna decisione e quello che dovrò dire a Salah lo dirò a lui e non di certo qui. Da entrambe le parti non è stata presa alcune decisione, posso dire solo questo. Vorrei la squadra al completo per il ritiro ma questo non è possibile: ci sono gli Europei e la Copa America in Argentina. Le Olimpiadi sono un torneo stupendo, meno per me. Per ora nessuna decisione, bisognerà aspettare un po’». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

