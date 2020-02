Juventus, Matuidi: rinnovo o addio? Deciso il futuro del francese (Di sabato 1 febbraio 2020) Juventus – Paratici pensa già a giugno. Nonostante un mercato invernale poco entusiasmante, la Juventus è già a lavoro per poter migliorare la rosa in estate. A caccia di un altro colpo della portata di Ronaldo e De Ligt, con Pogba come sogno, la vecchia signora vuole pure affidarsi a certezze. Matuidi è tra queste, ad un passo dalla cessione la scorsa estate, ha conquistato Sarri e se non dovessero arrivare offerte congrue per mandarlo via, il suo futuro sembrerebbe ben delineato. Juventus, Matuidi verso il rinnovo Concluso il calciomercato, la Juventus punta al consolidamento della sua rosa. In ballo in casa bianconera ora i rinnovi di contratto, soprattutto quello di Blaise Matuidi, in scadenza il 30 giugno. Nonostante si siano succedute le voci di addio, il centrocampista è ancora un giocatore centrale nel progetto dei campioni d’Italia. Leggi anche: Juventus Fiorentina ... juvedipendenza

