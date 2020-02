Juventus-Fiorentina, la conferenza stampa di Maurizio Sarri (Di sabato 1 febbraio 2020) La conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Fiorentina. I bianconeri cercano il riscatto dopo la battuta di arresto con il Napoli. Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Juventus-Fiorentina, la conferenza stampa di Maurizio Sarri Sarri ha iniziato la sua conferenza parlando della sconfitta rimediata in occasione dell’ultima giornata di campionato. “Le dichiarazioni dopo la partita a Napoli hanno creato polemiche di cui so abbastanza poco. Penso sia strano strumentalizzare una frase di una ovvietà e banalità come quella che ho detto. Penso che succeda a chiunque di rimanere legati, dopo aver fatto un bel lavoro con belle persone. Poi resta la gratitudine per l’escalation che mi ha permesso di raggiungere il miglior club in Italia. Il tifoso ... newsmondo

juventusfc : #Anastasi @Ale_Matri @PauDybala_JR 3?? gol da ricordare in #JuveFiorentina ?? - Agenzia_Ansa : Cristiano Ronaldo scelto come miglior giocatore dalla Lega di Serie A per il mese di gennaio. Domenica la premiazio… - juventusfc : ?3?? a #JuveFiorentina Bianconeri in campo oggi al JTC ?? -