Juventus Fiorentina, i convocati di Sarri: presente Pjanic (Di sabato 1 febbraio 2020) La Juventus ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati di mister Maurizio Sarri per la sfida di domani con la Fiorentina Nel lunchtime match di domenica alle ore 12:30, la Juventus ospiterà gli storici rivali della Fiorentina. Ecco la lista dei convocati di Maurizio Sarri per il match contro il club gigliato. 1. Szczesny 2. De Sciglio 4. De Ligt 5. Pjanic 7. Ronaldo 8. Ramsey 10. Dybala 11. Douglas Costa 12. Alex Sandro 14. Matuidi 16. Cuadrado 19. Bonucci 21. Higuain 24. Rugani 25. Rabiot 30. Bentancur 31. Pinsoglio 33. Bernardeschi 41. Coccolo 77. Buffon Leggi su Calcionews24.com calcionews24

