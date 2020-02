Jessica Melena: “Non meno wags se non sfoggio t***e e sedere” (Di sabato 1 febbraio 2020) Jessica Melena ammette di non avere grande considerazione delle wags troppo esibizioniste Sabato 2 febbraio andrà in onda una nuova puntata di C’è Posta per Te. In questa occasione Maria De Filippi avrà come ospiti Ciro Immobile e la compagna Jessica Melena, ospiti speciali per fare una sorpresa ad un fan. Se sul conto del calciatore è praticamente dato sapere tutto, da anni tra i migliori attaccanti italiani in circolazione e protagonista di una fantastica stagione con la maglia della Lazio, la dolce metà fa meno clamore. Nata il 17 luglio 1990 a Bucchianico, in provincia di Chieti, Jessica proviene da una famiglia semplice: suo papà era postino, sua mamma cuoca. I genitori le hanno impartito un’educazione severa, che ancora oggi la rende una persona umile, coi piedi per terra. Così come suo marito, che lei stessa definisce l’anti-calciatore. La rinuncia agli studi Dopo aver conseguito ... kontrokultura

KontroKulturaa : Jessica Melena: 'Non meno wags se non sfoggio t***e e sedere' - - gossipblogit : Jessica Melena: Ciro Immobile, Instagram, compleanno, matrimonio, biografia - zazoomnews : Jessica Melena: Ciro Immobile Instagram compleanno matrimonio biografia - #Jessica #Melena: #Immobile #Instagram -