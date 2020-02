Jessica Melena: Ciro Immobile, Instagram, compleanno, matrimonio, biografia (Di sabato 1 febbraio 2020) Jessica Melena è la moglie di Ciro Immobile, calciatore della Lazio e della nazionale azzurra.Jessica è nata a Bucchianico, paese in provincia di Chieti, il 17 luglio 1990. Dopo aver conseguito la maturità, Jessica si è trasferita a L’Aquila per iscriversi alla Facoltà di Scienze delle Investigazioni dell'Università degli Studi dell'Aquila, con l'obiettivo di diventare criminologa. Dopo l'incontro con Ciro Immobile, ha lasciato gli studi per seguire il proprio fidanzato (che ha sposato, successivamente, nel 2014).Jessica Melena: Ciro Immobile, Instagram, compleanno, matrimonio, biografia 01 febbraio 2020 11:02. blogo

MontiFrancy82 : A @CePostaPerTeOff ospiti Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena - SMSNEWSOFFICIAL : A @CePostaPerTeOff ospiti @ciroimmobile e sua moglie Jessica Melena -