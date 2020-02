Jennifer Lopez “oscura” Shakira con il suo décolleté prosperoso alla presentazione dell’halftime del Super Bowl (Di sabato 1 febbraio 2020) L’appuntamento è per la notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio e il conto alla rovescia per la 54a edizione del Super Bowl è già cominciato. Ospiti d’onore per l’halftime show all’Hard Rock Stadium di Miami due star della musica come Shakira e Jennifer Lopez. alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, il più seguito show sportivo in America con milioni di telespettatori, le due cantanti hanno voluto esprimere la loro soddisfazione per essere state scelte e la loro felicità nel potersi esibire insieme… ma il décolleté prosperoso di Jlo ha “oscurato” per tutto l’incontro il look ben più “dimesso” della collega colombina. Questione di stile e… di forme! attualitavip.myblog

