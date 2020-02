Italiano disperso sulle Blue Montains, ricerche in corso (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono in corso le ricerche del ragazzo Italiano disperso sulle Blue Montains. Il 24enne vive e lavora in Australia da circa un anno. SIDNEY (AUSTRALIA) – Sono in corso le ricerche del ragazzo Italiano disperso sulle Blue Montains. Non si hanno notizie del giovane da mercoledì 29 gennaio 2020, quando il 24enne è andato da solo a fare l’escursione. L’allarme è scattato il giorno dopo ed è stato dato dal datore di lavoro. Nessuna informazione sul destino del ragazzo con il padre che a breve dovrebbe arrivare a Sidney per seguire da vicino le operazioni di soccorso. Le speranze di trovarlo in vita scendono ogni ora ma i ricercatori stanno facendo di tutto per cercare di salvarlo. Italiano scomparso in Australia Doveva essere una escursione come le altre quella sulla Blue Montain. Il 24enne, infatti, è considerato un esperto scalatore. Nessuna ipotesi da parte ... newsmondo

