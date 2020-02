Italian Sportrait Awards 2020. Categoria giovani uomini: Alessio, Carucci, Ceccon, Gradoni e Sinner si giocano il successo (Di sabato 1 febbraio 2020) Le votazioni online dell’ottava edizione degli Italian Sportrait Awards (aperte fino al 16 febbraio sul sito www.ItalianSportraitwards.it) continuano ed è arrivato il momento di conoscere meglio i profili dei cinque finalisti della Categoria giovani uomini, protagonisti di una stagione fantastica nelle rispettive discipline con l’obiettivo di confermarsi al top anche negli anni avvenire. Il 2019 verrà ricordato dallo sport Italiano anche per l’ascesa improvvisa di Jannik Sinner, astro nascente del tennis azzurro e mondiale protagonista di un’annata strepitosa in cui ha fatto sognare i tifosi del Bel Paese. Classe 2001, nativo di San Candido, l’allievo di Riccardo Piatti ha abbattuto una lunga serie di record di precocità del movimento tennistico Italiano guadagnando la bellezza di 473 posizioni nel ranking mondiale in dodici mesi e aggiudicandosi le Next ... oasport

