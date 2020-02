Italia viva, prima assemblea. Renzi: «Si vota nel 2023», ma «Conte non è il leader dei progressisti del mondo» (Di sabato 1 febbraio 2020) Matteo Renzi ha dato il via alla prima assemblea nazionale di Italia viva dagli studi di Cinecittà a Roma con un messaggio chiaro: si voterà soltanto a fine legislatura. L’ex presidente del Consiglio non ha risparmiato però una stoccata al premier e al segretario del Pd Nicola Zingaretti che nei mesi scorsi aveva parlato di Conte come della possibile guida dei riformisti. «Noi abbiamo molto rispetto per il presidente del Consiglio Conte – ha spiegato Renzi – vogliamo dargli una mano, vogliamo che vada avanti la legislatura e vada avanti il governo. Ma il rispetto non lo trasforma nel leader dei progressisti del mondo. Abbiamo rispetto per chi lo considera tale, ma per noi non è il punto di riferimento del progressismo mondiale». Secondo Renzi, resta colui che «ha firmato i decreti sicurezza di Salvini». In diretta da Cinecittà, il mio intervento di apertura ... open.online

