Italia Viva, l’assemblea è a Cinecittà: “Sondaggi al 4%? Ma no, siamo molto vivi”. E spunta Angelucci (Forza Italia): “Noi e Iv? Stiamo là…” (Di sabato 1 febbraio 2020) “siamo molto vivi” afferma Ettore Rosato, arrivando a Cinecittà, dove è in corso la prima assemblea nazionale di Italia Viva. “Il Paese ha bisogno di un’economia che riparta”. Ed ecco, infatti, che a distanza di soli quindici giorni dall’evento di Torino, Italia Viva ripresenta il ‘piano shock’ da 120 miliardi di euro. Somme ‘virtuali’, ovvero “stanziate” ma non già a disposizione delle casse dello Stato. Ma i parlamentari di Italia Viva assicurano: “I soldi ci sono”. Molte le rivendicazioni per quanto operato finora al governo, ma i sondaggi inchiodano il partito di Matteo Renzi sempre attorno al 4%. “Lasciate perdere i sondaggi di oggi”; “ai sondaggi crediamo il giusto”; “gli elettori, quando verranno chiamati al voto, vedremo se ci premieranno o no”. “Credo ... ilfattoquotidiano

matteorenzi : PIL - 0.3%. La situazione è complicata e le vicende internazionali rischiano di peggiorare il quadro. Bisogna cambi… - matteorenzi : Se volete una politica che si basa sulle paure, quella non sarà mai Italia Viva. I nostri ideali sono quelli dell'a… - matteorenzi : Dobbiamo essere pionieri. Dobbiamo metterci in cammino per portare Italia Viva a vincere e L'Italia a crescere. Do… -