Incontro con Benetton, le Sardine replicano: “Solo una foto, non pensavamo venisse strumentalizzata per associarci ai poteri forti” (Di sabato 1 febbraio 2020) “Non abbiamo pensato che quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le Sardine ai poteri forti“. Il giorno dopo la visita a ‘Fabrica‘ e l’Incontro con Luciano Benetton, i quattro fondatori del movimento delle Sardine in un post pubblicato su Facebook rispondono alle polemiche scatenate da quello scatto realizzato insieme a Oliverio Toscani, ai ragazzi del centro e all’imprenditore veneto che con la sua famiglia controlla Autostrade per l’Italia, al centro di un braccio di ferro per evitare la revoca della concessione dopo il crollo del Ponte Morandi che ha provocato 43 vittime. Benetton, spiegano le Sardine, “alla fine è passato per salutare e ascoltare parte del dibattito” organizzato dal fotografo Toscani insieme agli studenti del “centro di sovversione culturale” di Villorba. “Quando i ragazzi ci ... ilfattoquotidiano

