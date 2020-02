Inaugurazione anno giudiziario, la prima volta della cittadella (VIDEO) (Di sabato 1 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La cittadella è il primo ufficio giudiziario in Italia a dotarsi di pannelli fotovoltaici per alimentare l’energia elettrica e ha avviato il percorso verso il plastic free. Lo dice con orgoglio la presidente della corte d’Appello, Iside Russo che ha dedicato la prima parte della sua relazione proprio al nuovo palazzo di Giustizia di Salerno, che oggi, per la prima volta, ospita la cerimonia di Inaugurazione dell’anno giudiziario. Il trasferimento è quasi completato, ha detto la presidente invocando però sinergia tra tutte le forze Situazionali interessate al pieno ed organico funzionamento della struttura. “Quando ci sono infiltrazioni d’acqua – ha detto nel suo discorso la presidente Russo – noi magistrati siamo la parte lesa”. Naturalmente una maggiore disponibilità di spazi renderà più veloce la giustizia ... anteprima24

