In USA il festival della Cucina Italiana | presente un’azienda salernitana

Salerno – Anche l'azienda salernitana Iasa è pronta a salpare per gli States e celebrare il "festival della Cucina Italiana" in programma a fine febbraio a Branford e New York. Due tappe per divulgare la Cucina Italiana e alcune delle sue eccellenze. La rassegna ideata dall'avvocato Gourmet Sergio Sbarra con il titolo originale di "Dining with the stars: festival of italian cousine" vedrà protagoniste le materie prime oltre che gli chef. Per la prima volta oltre oceano in veste ufficiale il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che sbarcherà in compagnia dell'azienda salernitana Iasa, leader nella trasformazione e nella commercializzazione di tonno, alici oltre che della deliziosa Colatura di Alici di Cetara. Prodotti che saranno protagonisti dei menù delle due serate. Si parte il giorno 23 febbraio 2020 dallo "Strega restaurant" di Branford

