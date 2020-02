Imprese. Pasquali (SIR): nella Provincia di Roma tasso di crescita totale dell’1,62% (Di sabato 1 febbraio 2020) “La rilevazione trimestrale condotta da Unioncamere indica la Provincia di Roma in testa alla classifica con un tasso di crescita totale dell’1,62%. Sebbene il bicchiere sia mezzo pieno alcune riflessioni sono obbligatorie: su un totale di 30.380 Imprese neoiscritte nel 2019 nella sola Provincia di Roma, ne sono cessate 22.285, di cui 13.165 ditte individuali.” Afferma Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma, associazione di Imprese e professionisti, in merito alla rilevazione elaborata da Infocamere. “La disaggregazione dei dati per settori di attività economica evidenzia la conferma della leadership da parte del settore degli Alberghi e ristoranti, della sanità e assistenza sociale, dei servizi ICT, del noleggio e della manutenzione macchinari. I saldi negativi più elevati in valore assoluto nell’anno 2019 sono stati registrati nel commercio al dettaglio. È evidente che ... romadailynews

