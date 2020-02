Impeachment, mercoledì il voto finale su Trump: assoluzione più vicina (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Senato americano ha deciso di rifiutare nuovi testimoni e nuove carte nel corso del processo per Impeachment del presidente Donald Trump. Con questa scelta, l’assoluzione del presidente americano diventa una possibilità sempre più concreta. Chuck Schumer, leader della minoranza democratica in Senato, ha commentato così: “Una vergogna. Nessun testimone, nessun documento, il Senato si è sottratto alle sue responsabilità. L’assoluzione di Donald Trump così non avrà alcun valore. L’America ricorderà questo sciagurato giorno”. I voti degli indecisi decisivi All’apertura dell’udienza, già si capiva che la giornata non avrebbe preso una bella piega per i democratici e invece sarebbe stata positiva per il presidente Trump. È infatti stato reso noto la senatrice repubblicana dell’Alaska Lisa Murkowski non avrebbe votato a favore della richiesta dem di convocare nuovi testimoni, a ... thesocialpost

