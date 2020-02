Impeachment, alla fine Trump va verso l’assoluzione: stop a nuovi testimoni, mercoledì 5 febbraio il voto finale (Di sabato 1 febbraio 2020) L’Impeachment si avvia verso la fase conclusiva e l’assoluzione di Donald Trump sembra sempre più probabile. Il presidente americano, accusato di aver fatto indebite pressioni sul suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, affinché avviasse un’investigazione giudiziaria nei confronti del rivale politico di Trump, Joe Biden, e suo figlio Hunter, dovrà aspettare fino a mercoledì 5 febbraio per conoscere il verdetto. Il voto è stato posticipato di qualche giorno per permettere ai tre senatori candidati alla Casa Bianca (Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Amy Klobuchar) di riprendere la campagna elettorale in vista delle primarie democratiche nello stato dell’Iowa. Prima, il Senato aveva votato per rifiutare la convocazione di nuovi testimoni. Il Senato rifiuta i nuovi testimoni «Una vergogna. Nessun testimone, nessun documento, il Senato si è sottratto ... open.online

