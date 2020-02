Impeachement Trump: democratici battuti al Senato, nessun nuovo testimone sarà convocato (Di sabato 1 febbraio 2020) Il Senato Usa ha deciso, con 51 voti contro 49, di non convocare altri testimoni nel processo per impeachment nei confronti del presidente Donald Trump, come invece chiedevano i democratici firenzepost

