Il televideo annuncia l’arrivo del Coronavirus a Cecina | ennesima fake news in Italia

Sta girando in queste ore l'ennesima bufala sul Coronavirus in Italia, questa volta in merito alla presunta diffusione a Cecina, nei pressi di Livorno, che sarebbe stata annunciata tramite il televideo oggi 1 febbraio. Un'altra fake news, concepita con il chiaro intento di alimentare allarmismo in Italia, come è avvenuto qualche giorno fa a proposito di una segnalazione diramata da un ospedale di Lecce. Oggi come allora, occorre smentire quanto diffuso tramite Facebook dagli ideatori del contenuto in questione. La fake news sul Coronavirus in Italia, a Cecina, secondo il televideo Come è stato riportato dalla pagina Facebook Azienda USL Toscana Nord Oves, con apposito post, non c'è alcune fonte dietro una notizia di questo tipo, ragion per cui l'invito come sempre è quello di non diffondere false informazioni su un argomento in questo momento storico tanto

rep_firenze : Pagina di televideo annuncia caso di coronavirus ad Arezzo, ma è un fake [aggiornamento delle 16:07] -