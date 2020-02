Il Segreto anticipazioni: puntate prossima settimana, 3-9 febbraio (Di sabato 1 febbraio 2020) anticipazioni Il Segreto, 3-9 febbraio: la rivelazione di Don Berengario Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 escluso il sabato. Le anticipazioni de Il Segreto dal 3 al 9 febbraio svelano che Don Berengario farà una rivelazione scioccante. Severo e Carmelo continuano le indagini su Morales. Il sottosegretario esorta i cittadini di Puente Viejo ad arrendersi. Nelle nuove puntate de Il Segreto, Isaac ed Elsa non riusciranno a godersi la luna di miele, sono preoccupati per i loro amici a causa dell’imminente inondazione. Lola è molto agitata, teme la vendetta di Donna Francisca. La megera è preoccupata per Maria e decide di andare a trovarla a La Habana. Le anticipazioni de Il Segreto svelano inoltre che Carmelo scoprirà che Fernando non è affatto cambiato come vuole far credere a tutti. Maria continua ad esercitarsi nonostante una forte infiammazione alla colonna ... lanostratv

infoitcultura : Il Segreto anticipazioni, puntate marzo 2020: un amore impossibile - infoitcultura : Il Segreto anticipazioni, Francisca perde tutto: il dolore di Raimundo - infoitcultura : Il Segreto/ Anticipazioni puntata 29 gennaio: Fernando pazzo di Maria? -