Il Segreto anticipazioni | Emilia e Alfonso tornano a Puente Viejo

Una bella novità farà felici i fan della soap opera iberica Il Segreto, in onda dalla domenica al venerdì su Canale 5. Tra non molto infatti, i coniugi Emilia (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (Fernando Coronado), faranno ritorno al paesino d'origine. Il loro arrivo non sarà mosso da un viaggio di piacere, ma dall'intenzione di aiutare Maria e Matias a liberarsi di Fernando Mesia. Il Segreto: Fernando uccide Dori e rapisce Maria Nelle prossime puntate della soap, Fernando perderà la testa. Dopo aver visto i progressi di Maria, il Mesia penderà bene di uccidere Dori (Marian Degas). Dopo aver rapito Maria, la porterà in un monastero abbandonato, dove la pregherà di tornare con lui. Inorridita, la Castaneda riuscirà a fare qualche passo approfittando della distanza dell'ex marito e farà esplodere il detonatore che lo stesso Fernando aveva piazzato

