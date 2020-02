Il mondo si ferma per il coronavirus. Ma non per il cambiamento climatico (Di sabato 1 febbraio 2020) Forse perché sono abituata, ormai, a leggere rapporti sul cambiamento climatico che prospettano scenari abbastanza vicini così negativi e critici da indurre abbastanza angoscia e spavento, che non sono particolarmente preoccupata per il nuovo virus cinese. Almeno al momento, vivo tutto da osservatrice distaccata, il che mi è stato molto utile per capire alcune cose. La prima: quando c’è una minaccia non tanto reale – non sappiamo in verità quanto reale sia – ma percepita veramente come tale, le persone, gli stati, il mondo intero si mobilita. E’ incredibile vedere la quantità di protocolli, risorse umane, risorse economiche messe in campo per arginare il contagio. E’ incredibile anche come la gente sia preoccupata, e anche terrorizzata, per la propria incolumità e la propria salute, tanto da mettere in atto atteggiamenti preventivi eccessivi e persino inutili (vedi le mascherine andate ... ilfattoquotidiano

