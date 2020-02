‘Il medico mi ha salvato la vita…’:anticipazioni Verissimo. Da Silvia Toffanin il dramma di Diana Del Bufalo [FOTO] (Di sabato 1 febbraio 2020) Diana Del Bufalo ospite a Verissimo Come ogni sabato, oggi pomeriggio alle 16 subito dopo Amici di Maria De Filippi, su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Verissimo. Tra i vari ospiti di Silvia Toffanin troveremo anche Diana Del Bufalo. Essendo stata registrata giovedì, siamo a disposizione di parte della sua intervista nello studio di Cologno Monzese. Dopo aver sentito la versione di Paolo Ruffini, la padrona di casa ha voluto sapere dall’autrice come sta dopo la separazione dal collega. Ricordiamo che l’ex allieva del talent show Mediaset da domenica sarà protagonista di un nuovo programma su Italia 1, Enjoy. Oltre a questo ha parte della fine della storia d’amore col conduttore de La Pupa e il Secchione e viceversa, ma anche le voci su un possibile flirt con Cristiano Caccamo. L’attrice parla della fine della relazione sentimentale con Paolo ... kontrokultura

repubblica : Coronavirus, il bollettino medico dello Spallanzani: 'Ricoverate 12 persone, in tutto 32 sotto osservazione' [aggio… - eziomauro : #Coronavirus, il bollettino medico dello Spallanzani: 'Ricoverate 12 persone, Contagio solo da chi ha sintomi.” @repubblica - matteorenzi : Vedo le immagini dei medici di #Wuhan, gli angeli in bianco che combattono per circoscrivere il virus. Ripenso al c… -