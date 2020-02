Il make-up protagonista a Roma International Estetica 2020 (Di sabato 1 febbraio 2020) Il make-up è uno dei grandi protagonisti di Roma International Estetica. Durante la fiera si terranno moltissime dimostrazioni e corsi tenuti da massimi esperti del settore che presenteranno le ultime tendenze o trucchi adatti per ogni occasione. Le nuove tendenze trucco estate 2020 – inverno 2021 di Pablo Durante Roma International Estetica, Pablo, tra i maggiori make-up Artist in campo internazionale, sarà accompagnato da due testimonial d’eccezione: la modella e Miss Mondo Italia 2009 Alice Taticchi, e Giada Tropea, Miss Mondo Italia 2016, per presentare le tendenze trucco per l’estate 2020 e inverno 2021. Un ampio spazio sarà dedicato all’optical art, e al make-up anni ’60. Le due miss saranno vestite dallo stilista Flavio Filippi che ha recentemente sfilato ad AltaRoma. Responsabile artistico della linea di trucco “Gil Cagnè” e docente di trucco presso la facoltà di cosmetologia ... romadailynews

