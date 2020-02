Il lavoro dei sogni: e se vi pagassero per viaggiare e provare le feste per l’addio al nubilato? (Di sabato 1 febbraio 2020) Il bouquetI testimoniLe testimoniIl temaIl tema/2Il tableauIl tableau/2Il tableau/3Il fotografoUn cadeauLa tortaLa locationDiana Da RosHai sempre organizzato feste e ti sei occupata dell’addio al nubilato della tua migliore amica? GoHen, società inglese leader nel settore delle feste pre-matrimoniali (ha creato il più lussuoso addio al nubilato del mondo), sta cercando un tester per le feste di addio al nubilato. Lo stipendio è di 17.000 sterline l’anno, ma viaggi, hotel, spa e divertimento sono tutti pagati. Da Parigi a Bucarest, Bath e Praga, il candidato ideale dovrà viaggiare alla ricerca delle migliori location per la sezione «Hen Party». Ma cosa devi avere per candidarti? Devi amare le feste, l’avventura e avere esperienza nell’organizzazione di eventi. Dovrai provare le varie attività per la sposa e le invitate, dovrai viaggiare nel Regno Unito e dovrai ... vanityfair

FMCastaldo : Trovo vergognoso che diversi Senatori, persone che rappresentano i cittadini italiani, si siano battuti come dei le… - _Carabinieri_ : #Napoli: controlli dei #Carabinieri dei Comandi Provinciale e Tutela Lavoro per la sicurezza sul lavoro. Denunciati… - FMCastaldo : Il gioco del tiro al piccione contro il #Redditodicittadinanza deve finire. Il pilastro 'di sostegno' di questa mis… -