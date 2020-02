Il Governo alza la guardia. Protezione civile in campo per l’emergenza Coronavirus. Di Maio al lavoro per il rimpatrio degli italiani bloccati in Cina. Salvini s’improvvisa virologo e specula sulla paura (Di sabato 1 febbraio 2020) E’ la prima volta che l’Italia decreta lo stato d’emergenza per rischi sanitari legati alla diffusione di un virus. La decisione arriva col Consiglio dei ministri convocato ieri mattina dopo i primi due casi conclamati di Coronavirus a Roma (leggi l’articolo). Vengono stanziati 5 milioni di euro. Nel 2003, per la Sars, il Governo nominò l’allora capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, commissario straordinario per l’emergenza. A svolgere questo ruolo adesso sarà Angelo Borrelli. Ad annunciarlo il premier al termine di una riunione nella sede della Protezione civile. Il Governo garantisce che sono state prese tutte le precauzioni possibili, anzi l’Italia su questo fa scuola, e invita alla tranquillità. “La situazione è sotto controllo. Non c’è motivo di suscitare allarme e panico. Il Paese, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e di precauzione con la ... lanotiziagiornale

